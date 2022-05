Sanaz (37) voert als enige in West-Europa wijn in uit New York: "De speciale wijnen houd ik voor klanten van The Wine Center”

AntwerpenEen wijntje drinken uit New York? Dat kan bij The Wine Center in de Leopold de Waelstraat op het Antwerpse Zuid. Sanaz Sadegh (37) en Saman Damghani (40) openden er vorig jaar hun bar, shop en ‘education center’ voor degustaties en workshops, maar ze importeren ook als enige in West-Europa exclusieve wijn uit de staat New York. “We willen dat mensen beseffen dat er buiten in Italië, Spanje en Frankrijk ook fantastische wijnen worden gemaakt”, aldus Sanaz.

Sanaz Sadegh, een Antwerpse met Iraanse roots en een grote passie voor wijn, startte in februari 2021 met haar grote droom: een eigen wijnbar en ‘education center’ in Antwerpen. Sanaz woonde als kind in Iran, dat eeuwenlang een rijke wijntraditie kende. Na een tijdje in Amsterdam te hebben gewoond, startte ze een sommelieropleiding in Frankrijk. Nadien maakte ze twee jaar lang haar eigen wijnen in de staat New York, aan Finger Lakes, net onder de Canadese grens.

Typisch New York

Die liefde voor wijn nam ze mee naar Antwerpen, waar ze nu al negen jaar woont met haar man Saman Damghani (40). Samen openden ze The Wine Center en hebben ze ook een importbedrijf, Terra Persa. Sanaz en Saman importeren wijnen uit de staat New York, niet meteen bekend om zijn wijn. “Ik ken de regio heel goed, ik heb er zelf een paar jaar wijn gemaakt”, vertelt Sanaz. “New York is een zeer exclusief gebied voor wijnen. Er worden druiven verbouwd die typisch zijn voor Duitsland en Oostenrijk, zoals Riesling en Grüner Veltliner, maar ook Pinot Noir, Gewürztraminer en enkele hybride druiven die typisch zijn voor New York.”

Onbekende regio’s

Terra Persa importeert wijnen uit New York voor heel Europa. Maar de ‘speciallekes’ houdt Sanaz voor de klanten van The Wine Center. Haar eigen wijnen bijvoorbeeld: Haoma (de naam van een Perzische wijn waarvan mensen geloofden dat ze fysieke en mentale genezingskrachten had) en Mithra (naar de Perzische god van de oogst). “We veranderen de wijnkaart elke vijf weken, dan zijn er 30 à 40 nieuwe wijnen die onze klanten kunnen leren kennen", vertelt Sanaz. “Dat kunnen we doen omdat 70% van onze wijnkaart eigen import is. Op de kaart staan voornamelijk wijnen uit onbekende regio’s: niet enkel uit New York, maar ook bijvoorbeeld uit Oregon, de westkust van de VS. We willen dat mensen andere wijnen leren kennen, en beseffen dat er buiten in Italië, Spanje en Frankrijk ook fantastische wijnen worden gemaakt.”

Volwaardig diner

Wie honger heeft gekregen van al die wijn, kan bij The Wine Center ook een hapje eten. Saman staat achter de kookpotten, op het menu staan gerechten om te delen. “Het concept is dat er een aantal gerechten op tafel komen, gepaard met lekkere wijnen. Zo zorgen we voor de unieke ‘wine-and-dine-experience’. Dat concept is heel erg bekend in Londen en New York City bijvoorbeeld, maar in Europa wordt een bar nog te vaak gezien als een plek waar je enkel iets kunt drinken. We serveren niet het klassieke voor-, hoofd- en nagerecht, maar onze deelgerechten zorgen ook voor een volwaardig diner. We willen in de toekomst nog sterker inzetten op wijn en lekker eten samen te brengen.”

