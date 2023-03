Sam en Yentel leveren vers brood en pistolets aan huis: “Waarom pizza en frietjes laten leveren, maar brood niet?”

Sam is eigenaar van frituur Dinner Time op de Lakborslei in Deurne, maar studeerde voor bakker en werkte drie jaar lang bij bakkerij Smouts. “Sam merkte in zijn frituur dat afhalen en leveren een must is geworden voor de klanten. ‘Waarom pizza en frietjes laten leveren, terwijl dat met dagelijks brood niet wordt gedaan?’, dacht hij”, vertelt Yentel. “Een jaar geleden zijn wij een koppel geworden, en hadden we het erover. Ik was meteen gewonnen voor het idee, dus zijn we gestart met onze leverservice.”

Online bestellen

Bakkerij Smouts maakt alle producten, van brood en koffiekoeken tot pistolets en taarten. Sam en Yentel verpakken alles en zorgen voor de levering. “We leveren enkel op zaterdag en zondag, want we hebben beiden nog een voltijdse job tijdens de week", vertelt Yentel. “Vorig weekend hebben we al eens proefgedraaid met een klein aantal bestellingen, maar dit weekend starten we écht. Mensen kunnen online bestellen, en we hebben toch al een dertigtal bestellingen gekregen. Ook voor mensen met een fysieke beperking of die al wat ouder zijn, is het makkelijker om hun brood aan huis geleverd te krijgen. We leveren in Schoten, Deurne en Merksem, en dat van 7 tot 13 uur. Nu doen we dat nog met onze auto, maar als alles goed gaat, kopen we in de toekomst misschien een camionetje.”