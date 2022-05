Ruzie in het vastgoed: makelaar stuurt 400 klachten over concurrenten naar beroepsorganisatie

Vastgoedman Steve V. (44) en zijn partner Peter S. (34) uit Zandhoven zaten samen op de beklaagdenbank van de correctionele rechtbank in Antwerpen. Het koppel stuurde in twee jaar tijd maar liefst vierhonderd klachtenmails over onvolledige immo-advertenties naar het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV).

De klachten gingen telkens over ontbrekende informatie in de advertenties. Ofwel ontbrak de EPC-waarde (EPC staat voor Energieprestatiecertificaat), ofwel vermeldde de advertentie niet dat het pand vrij en onbelastbaar was. Twee informaties die nochtans wettelijk verplicht zijn.

Het BIV opende na elke klachtenmail een tuchtonderzoek. Enkele Antwerpse vastgoedkantoren moesten herhaaldelijk op het matje komen bij het BIV. Na verloop van tijd reageerden zij zelfs niet meer op de klachten. Volgens hen ging het om ‘laster en eerroof’ en ‘belaging.’ Zij dienden dan ook een klacht in bij de politie.

Het gerechtelijke onderzoek wees uit dat de 400 klachten waren verstuurd vanop een internetaansluiting in Zandhoven. Daar was het vastgoedkantoor van Steve V. gevestigd. Hij heeft ook kantoren in Brasschaat en Brecht. De man beweerde van niets te weten. Zijn partner, Peter S., die in hetzelfde gebouw in Zandhoven een boekhoudkantoor heeft, ging wel tot bekentenissen over. Peter S. wilde investeren in vastgoed maar stoorde zich aan de vele onvolledige immo-advertenties en diende telkens een klacht in bij het BIV. Peter S. beweerde dat hij autonoom had gehandeld. Zijn partner Steve H. had nooit van iets geweten.

Emailadressen

De openbare aanklager en vier geviseerde vastgoedfirma’s zagen dat anders. Volgens hen hadden Steve V. en Peter S. maar één bedoeling met hun klachten bij het BIV: concurrerende vastgoedfirma’s in diskrediet brengen.

“Het feit dat de klachten verstuurd werden vanop vervalste emailadressen maakt duidelijk dat Peter S. goed wist waarmee hij bezig was”, pleitte de advocaat voor de vier Antwerpse vastgoedfirma’s.

Ook de procureur was overtuigd van de schuld van het koppel Steve V. en Peter S. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars kreeg op een jaar 700 klachtenmails binnen waarvan 400 verstuurd waren vanop het vastgoedkantoor van Steve V. De procureur vorderde een celstraf van 10 maanden voor de twee verdachten.

“Lastig maar niet strafbaar”

De verdediging ging volledig voor de vrijspraak. Vastgoedman Steve V. beweerde dat zijn partner Peter S. hem nooit had ingelicht over die klachtenmails. Dat de emailadressen waren gestolen uit zijn klantenbestand leek Steve V. niet onlogisch. Peter S. deed een tijdlang de boekhouding van het vastgoedkantoor.

Peter S. legde bekentenissen af maar vond dat hij niets strafbaar had gedaan. De advertenties waren onvolledig en betekenden daardoor een risico voor kandidaat-kopers. De rechtbank kon moeilijk geloven dat Peter S. nooit over de klachtenmails had gesproken met zijn partner Steve V. Hij was toch de specialist in vastgoed.

Advocaat Kris Luyckx die Peter S. verdedigde vond dat de procureur geen zaak had. “Waarom heeft de politie nooit onderzocht of de klachtenmails terecht waren? U kan meneer Peter S. een lastige vent vinden maar wat hij aankloeg was altijd terecht. Net als elke burger heeft hij het recht om onwettelijke immo-advertenties te signaleren bij het BIV. Ik vraag dan ook de vrijspraak.”

De rechtbank velt vonnis op 8 juni.