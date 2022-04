Ruimtelijk plan voor ‘stadskanker’ Pelikaanstraat goedgekeurd, Groen wijst op juridische risico’s

Projectontwikkelaar en eigenaar Cordeel wil in de Diamantwijk op een braakliggend stuk 75.000 vierkante meter vloeroppervlakte bouwen. Bedoeling is een mix van appartementen, kantoren en handelsruimten. Maar het project wekt al enkele jaren weerstand op in de buurt, waaronder ook een aantal diamantairs.

Peter Mertens (PVDA) beklemtoonde maandag nog eens dat het ruimtelijk uitvoeringsplan op maat van Cordeel werd geschreven. “De ontwikkelaar-eigenaar heeft het RUP zelfs betaald. Er kwamen bedenkingen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en een negatief advies van de luchthaven. Het is een schande dat dit dossier in de gemeenteraad kon terechtkomen.”

Quote Als je in 2022 in stadsont­wik­ke­ling en mobiliteit investeert, moet de leefbaar­heid er altijd op vooruit­gaan Sam Voeten (CD&V)

Sam Voeten (CD&V) uitte zijn bezorgdheid over de luchtkwaliteit en de verkeersdruk van het project. “Er worden te veel parkeerplaatsen voorzien. Het aantal bewegingen zal dus stijgen, net nu we horen dat er in het verkeer meer slachtoffers vallen onder fietsers. Als je in 2022 in stadsontwikkeling en mobiliteit investeert, moet de leefbaarheid er altijd op vooruitgaan.”

Ilse Van Dienderen (Groen) vroeg zich af wie 1.629 parkeerplaatsen bedenkt met toegangen in een smalle straat als de Lange Kievitstraat, terwijl de luchtkwaliteit al zo slecht is. “We moeten daar aanpakken wat de buurt tekort komt: meer groen, minder stenen.”

A-locatie

Schepen Annick De Ridder (N-VA) verdedigde de keuze. “Dit gebied is een A-locatie, maar de buurt is redelijk dood. Een groot deel ligt braak en gebouwen zijn sterk verouderd. We willen dat veranderen met een flexibeler ruimtelijk uitvoeringsplan dat inspeelt op de noden. En we maken werk van een ambitieuze modal shift.”

Dat de stad een parkeerboekhouding belooft, daar gelooft Ilse Van Dienderen niet in. Peter Mertens vond dat De Ridder niet op de pijnpunten had geantwoord. “We dachten dat we na het ontslag van Rob Van de Velde (die in 2018 stopte als N-VA-schepen en uit de politiek stapte, nvdr) af waren, maar er is in vijfde versnelling geschakeld.”

Het RUP Pelikaan werd goedgekeurd met een meerderheid van 29 tegen 15, met ook vijf onthoudingen.

