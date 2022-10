Ruimte-expo SPA©E – The Human Quest blijft maand langer open

SPACE – The Human Quest, een initiatief van Jürgen Ingels, opende op 23 april de deuren in Antwerp Expo. Met unieke items gaande van originele stukken die in de ruimte zijn geweest tot 1:1 NASA replica’s, zoals de Maanlander en de Space Shuttle, worden bezoekers ondergedompeld in de buitenaardse wereld. Naast het herbeleven van de geschiedenis van de ruimtevaart kom je ook meer te weten over de huidige successen, tegenslagen en over een mogelijke toekomst in de ruimte. Voor kinderen is er ‘Missie astronaut’ waarbij SPA©E de kinderen erop uitzendt met een audiogids om opdrachten uit te voeren en op zoek te gaan tussen talloze ruimtevideo’s, -foto’s en -objecten naar de antwoorden op quizvragen.