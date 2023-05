Ruim anderhalf uur vertraging na ongeval met vrachtwagen net voorbij Liefkenshoektunnel richting Nederland

Familie rouwt om verongeluk­te Ilias (32): “Zoontje blijft maar naar zijn ‘papa’ vragen”

In de Mandelstraat in Roeselare is vrijdagnamiddag een arbeider uit Borgerhout om het leven gekomen, dat bevestigt het parket. De 32-jarige Ilias Rahou was bezig met het lossen van zijn vrachtwagen toen hij plots van zijn oplegger weg gekatapulteerd werd na een kleine ontploffing. Zijn broer reageert aangeslagen. “Het gezin van Ilias weet met het verdriet geen blijf.”