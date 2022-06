Ruim 8.000 euro aan boetes uitgedeeld aan chauffeurs van ‘uitzonderlijk vervoer’

Antwerpen Antwerpse wetenschap­per onderzoekt kruisbe­stui­ving tussen kermis en wetenschap: “Foor speelde een centrale rol in de versprei­ding van kennis”

Wat als je op de Sinksenfoor de recent ontdekte wonderen in de wereld zou kunnen leren kennen? Nele Wynants (Antwerp Research Institute for the Arts, UAntwerpen) onderzoekt met haar project Science at the Fair wat de rol van rondreizende foorkramers was in de verspreiding en popularisering van wetenschap, kennis en visuele cultuur tussen 1850 en 1914. Voor haar project kreeg ze Europese financiering.

15 juni