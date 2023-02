Ruim 5.000 euro cash gevonden in auto

Antwerpen 40-tal joyriders veroor­deeld: geldboetes van 1.200 euro tot rijverbo­den van drie maanden

Vandaag heeft de correctionele rechtbank in beroep een 40-tal joyriders veroordeeld. De jongemannen hadden in 2021 een straatrace georganiseerd in het parkeergebouw aan de Decathlon in Antwerpen. Daarbij scheurden de wagens bijna rakelings voorbij de toeschouwers en knalden ze tegen de muren.

