Roze schip vaart naar Antwerpse haven

Vluchte­ling en Antwerpe­naar daten in kathedraal

5 december De kathedraal vormde vanavond het decor voor een wel heel bijzondere datingsessie. Voor het eerst werd er een Slow Refugee Dating georganiseerd. In tegenstelling tot een echte speeddate wordt er nu wel tijd genomen om elkaar te leren kennen. Aan de ene kant van de tafel zat een vluchteling en aan de andere kant een Antwerpenaar. Gedurende dertig minuten gingen beide in dialoog met elkaar om elkaar te leren kennen. “De vluchtelingenproblematiek is zeer aanwezig in onze samenleving. In de media, in vergaderruimtes en op café hebben mensen het erover. Maar wie heeft een persoonlijke band met iemand die als vluchteling in onze stad is aanbeland,” vraagt organisator Pieter Wieërs zich af. Lore Janssens (27) hoorde pas deze morgen over het initiatief en zakte toch af naar de kathedraal. “Je hoort van alles over vluchtelingen in het nieuws maar dat is telkens door de ogen van iemand anders. Door nu met deze mensen te praten doe je die filter weg en leer je de mensen achter het woord vluchteling kennen. Ik vind dat wel belangrijk.” Haar gesprekspartner Kassem (24) vluchtte alleen uit Libanon. Via verschillende omzwervingen belandde hij in België. “Ik hoop op een dag een eigen bedrijfje in de metaalsector te kunnen starten. Nu, wil ik vooral veel mensen leren kennen. Ik ben blij dat ik mij verhaal kan delen aan mensen die ik tot voor kort niet kende.”