Royerssluis krijgt grootste autonome waterkeringsmuren ter wereld

Overstromingen

De sluis krijgt er ook een installatie met autonome waterkeringsmuren bij, meteen de grootste in de hele wereld. “De Royerssluis verbindt de Schelde met het Albertkanaal in Antwerpen”, vertelt Anthony Fémont, medeoprichter en medezaakvoerder van Aggéres. “In geval van extreem hoogwater in combinatie met een defect aan de sluispoort aan de kant van de Schelde zou het water via de sluis voorbij de kering kunnen stromen. Als we door klimaatopwarming in de toekomst meer uitzonderlijke regenbuien of flash floods krijgen, bestaat het gevaar dat Antwerpen via de sluis overstroomt. We hebben gezien in Pepinster wat voor een verwoestende kracht water kan hebben.”