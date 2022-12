Rouwregister in Antwerps Conservatorium voor componist Wim Henderickx: “Ongelooflijk muzikaal genie met warme persoonlijkheid”

AntwerpenHet plotse overlijden van de bevlogen en veelgeprezen componist en pedagoog Wim Henderickx laat een grote leegte achter in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool). “Wim had altijd tijd voor goede raad en een vriendelijk woord”, klinkt het daar. De school heeft een rouwregister geopend.

Wim Henderickx werd in 1962 geboren in Lier. Hij studeerde aan het Antwerps Conservatorium compositie en percussie. Op zijn 31ste won hij met Mysterium (1989) voor tien houtblazers in 1993 de Internationale compositieprijs Vlaanderen-Quebec.

“Groot bezieler”

Henderickx groeide uit tot een van de meest toonaangevende componisten van onze tijd. Tot ver buiten onze landsgrenzen genoot hij bekendheid. “Wim was voor zijn studenten (hij doceerde ook aan het Conservatorium van Amsterdam, red.) een bezieler in de zuiverste zin”, zo zegt AP Hogeschool. “Ze leerden hem kennen als een ongelooflijk muzikaal genie met een warme en open persoonlijkheid. Ook voor zijn collega’s maakte hij met veel liefde tijd voor een deskundig oordeel of een goed gesprek.”

De Bekeerlinge

Henderickx schreef werken voor talloze solisten, ensembles, operahuizen, muziektheatergezelschappen, orkesten en koren. Zijn laatste opera ‘De Bekeerlinge’ - geïnspireerd door de gelijknamige succesroman van Stefan Hertmans - ging in mei dit jaar in première bij Opera ballet Vlaanderen. De opvoering werd een voltreffer: één van de meest succesvolle hedendaagse producties in de opera deze eeuw. “Ik wou vooral een opera schrijven die mensen begrijpen. Componeren betekent voor mij verbinden en communiceren met het publiek”, zei hij daarover in een interview met de krant De Tijd.

Hij was sinds 1996 ook huiscomponist bij Muziektheater Transparant in Antwerpen. Henderickx realiseerde er verschillende muziektheaterwerken met flink wat internationale erkenning. In 2013 werd hij artist-in-residence bij het Antwerp Symphony Orchestra. Twee jaar later kreeg hij een plek in de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) voor Wetenschappen en Kunsten.

