Roodrijder verliest auto

HUIZEN­JACHT. Hoboken bij Antwerpen: “Voor iets meer dan 200.000 euro heb je al een knap gereno­veerd apparte­ment”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Hoboken in Antwerpen. “Op zoek naar een huis met tuin? Dan ben je in Hoboken aan het juiste adres. En het is betaalbaarder dan in het stadscentrum of elders in de Zuidrand.”