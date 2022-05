Rolstoel van Alexander (3) is terecht: “Net op tijd voor zijn operatie”

De ouders van Alexander verspreidden een opsporingsbericht op sociale media, dat massaal gedeeld werd. Een nieuwe rolstoel van 6.000 euro kopen, was voor het gezin niet mogelijk. Daarbij moest Alexander geopereerd worden aan zijn heupen: zonder zijn rolstoel, kon die operatie niet doorgaan, want de stoel wordt op dat moment ook aangepast aan zijn lichaam.

100 euro

Rond 21 uur zondagavond bracht een onbekende man, die in de Provinciestraat woont, de rolstoel van Alexander terug. “Hij vertelde dat hij iemand op straat had zien wandelen met de rolstoel. Hij betaalde er 100 euro voor, en bracht hem terug naar ons. Een vreemd verhaal, maar we zijn in ieder geval blij dat we de stoel terug hebben. Die 100 euro moesten we hem niet terugbetalen”, vertelt Nohemy Escobar (23), de mama van Alexander.