Robin zag de steekpartij in zijn straat: “Het slachtoffer probeerde nog aan te bellen voor hulp, maar zakte toen in elkaar”

DeurneIn de Van Amstelstraat in Deurne-Noord heeft woensdagnacht een steekpartij plaatsgevonden. Vanuit zijn raam zag Robin hoe een groepje jongemannen ruzie kregen. Een van hen trok een groot mes en begon het slachtoffer in zijn been en rug te steken. “Er kwam hulp, maar de mannen trokken het slachtoffer weer uit de wagen en staken verder.”

De steekpartij gebeurde omstreeks 23 uur. Robin hoorde tumult op straat en keek naar buiten. Daar zag hij hoe drie jonge mannen tegen elkaar aan het roepen waren. “Een buurvrouw vroeg hen om stiller te zijn en toen waren ze weer rustig”, vertelt hij. “Even later stonden ze wat verder aan de witte garagepoorten en begon de ruzie opnieuw. Er kwam een vierde man bij het groepje. Plots barstte de ruzie uit. De laatst gast kon ontsnappen en trok een groot mes. Daarmee begon hij het slachtoffer te steken in zijn rug en been. Ik heb toen meteen de politie gebeld.”

Hulp

Een toevallige voorbijganger probeerde het slachtoffer te helpen. “De man reed langs met zijn wagen en hielp het slachtoffer instappen. Maar de mannen trokken hem er weer uit en de dader zette de steekpartij verder. Even later vluchtten ze weg, elk naar een andere kant. Het slachtoffer was hevig aan het bloeden en hield zijn hand op zijn rug. Hij probeerde aan te bellen bij een woning, maar zakte toen in elkaar. Enkele bewoners hebben hem geholpen. Met een handdoek probeerden ze zijn bloed te stelpen.”

De MUG bracht het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Ondertussen is de man niet meer in levensgevaar. Na de steekpartij kwam het gerechtelijk labo ter plaatse voor een sporenonderzoek. De politie voert verder onderzoek naar de feiten.

Bloedspoor

De bewoners van het huis waar het slachtoffer aanbelde, zijn erg geschrokken. “Het was al 11 uur toen de bel ging, dus ik durfde niet naar buiten. Ik hoorde tumult op straat en iemand die zei dat de ziekenwagen onderweg was. Even later zagen we een bloedspoor voor onze deur en op de bel. Het slachtoffer zal aangebeld hebben voor hulp. Gelukkig werd hij snel geholpen door andere mensen die op straat kwamen kijken. Ik vind het heel erg dat er zoiets is gebeurd in onze straat.”

Volledig scherm De steekpartij vond plaats in de Van Amstelstraat. © Caroline Van de Pol

Volledig scherm Het slachtoffer liet een bloedspoor achter aan de deur. © Caroline Van de Pol

Volledig scherm Het slachtoffer belde aan voor hulp bij dit huis. © Caroline Van de Pol

Volledig scherm De ruzie tussen de mannen ontstond voor de witte garagepoorten. © Caroline Van de Pol

