Rivierenhof doet mee aan World Cleanup Day

Massale opkomst tijdens herdenking van slachtof­fers aardbeving in Marokko: “De onderlinge solidari­teit is bewonde­rens­waar­dig”

De ravage na de zware aardbeving in Marokko laat ook Antwerpen niet onberoerd. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een herdenkingsplechtigheid voor het stadhuis op de Grote Markt, waar de opkomst groter was dan verwacht. “Ik betreur het om de mensen in deze omstandigheden te zien, maar Marokko is een krachtig land. Dat hebben we al gezien”, sprak burgemeester Bart De Wever de mensen toe. Aan Het Steen werd ook de Marokkaanse Vlag halfstok gehangen.