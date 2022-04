River Cleanup ruimt Scheldebocht in Antwerpen op

AntwerpenDe Antwerpse ngo River Cleanup heeft zaterdag een eerste dag afval geruimd aan de Scheldebocht in Antwerpen. Door de getijden is die bocht een van de meest vervuilde stukken natuur in Antwerpen. Het afval dat hogerop in de rivier terechtkomt, blijft er vaak jarenlang liggen. De vrijwilligers konden 1.000 kilo afval opruimen.

River Cleanup organiseert regelmatig opruimacties en focust vaak op zwerfvuil dat zich langs de bermen van de rivier verzamelt. Gemiddeld haalt elke vrijwilliger bij zo’n actie 3 kilo afval op. Voor de actie van zaterdag werd het grof geschut ingezet. De 70 vrijwilligers keken niet enkel naar wat op de bermen ligt, maar begonnen ook te graven in het slijk om ook de bodem mee proper te krijgen. De resultaten zijn ontnuchterend: elke vrijwilliger haalde gemiddeld 15 kilo zwerfvuil op, goed voor een totaal van 1.000 kilo.

“Vandaag hebben we vooral oud ijzer, glas, harde plastics en autobanden uit de bodem gehaald”, zegt Thomas De Groote, oprichter van ngo River Cleanup. “Het gaat ook om bidons en touwen, die zijn wellicht afkomstig van de scheepvaart. Heel wat afval wordt meegedragen door de rivier en komt knel te zitten in die bocht door het hoog- en laagwater. Veel materialen die we vandaag hebben uitgegraven, liggen er al meerdere jaren.”

Superkleine microplastics

Zaterdag werd voor het eerst ook een zuigwagen ingezet die in de bodem op zoek ging naar superkleine microplastics, maar die eerste ervaring liep moeizamer dan gehoopt. “De meeste microplastics zitten al 50 meter diep, we hadden dus een langere zuigslang nodig”, zegt De Groote. “Daarnaast ging het vrij traag, we konden maar 50 meter van de geplande 2 kilometer met de zuigwagen opruimen.”

Zondag gaat de opruimactie in de Scheldebocht verder. Bedoeling is de volledige zone helemaal op te ruimen. In september, bij World Cleanup Day, wil de organisatie opnieuw een opruimactie houden op dezelfde plek om zo te kunnen vergelijken hoeveel nieuw afval er op enkele maanden alweer verzameld werd.