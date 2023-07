Rijkevorsel is amokmakers beu en voert alcoholverbod in: “Willen dat iedereen een zorgeloze zomer kan beleven”

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel probeert de aanhoudende overlast op de parking van winkelcentrum Breebos, warenhuis Lidl en in het centrum van de gemeente aan banden te leggen. Daarvoor voert ze de komende maanden een alcoholverbod in. Vooral Roemeense seizoensarbeiders komen al een tijdje amok maken. Vorig weekend was er nog een steekpartij – met een potlood – en een incident met een honkbalknuppel.