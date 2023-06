Ridders, jonkvrouwen ... én Bart ‘Filips van Marnix’ De Wever: middeleeuws festival ‘De Quaeye Werelt’ palmt Rivierenhof in

Het Rivierenhof in Deurne heeft momenteel véél meer weg van een middeleeuws kampement, dan van een provinciaal domein. Honderden ‘re-enactors’ - ridders, huurlingen, handelaars en ambachtslieden - zijn er het hele weekend neergestreken voor ‘De Quaeye Werelt’, het grootste middeleeuwse event in de Benelux. Ook (een verklede) burgemeester Bart De Wever (N-VA) - geschiedenisfreak, weet u wel - tekent present.

KIJK. De Wever verkleedt zich niet één, maar twee keer

Al sinds 1999 slaan ridders, huurlingen, handelaars en ambachtslieden begin juni hun tenten op in provinciaal domein Rivierenhof in Deurne. Het publiek krijgt elk onderdeel van het dagelijks leven in de late middeleeuwen te zien: kleermakers, smeden, wapenmakers, houtbewerkers, wevers, noem maar op. Het hoogtepunt is een heuse veldslag waaraan honderden ‘re-enactors’ uit alle uithoeken van Europa deelnemen.

Het was Bart De Wever - naast burgemeester en N-VA-voorzitter, óók gepassioneerd historicus - die het evenement zaterdagmiddag op gang ‘knalde’. Dat mag je letterlijk nemen: hij stak het vuur aan de lont van een kanon. Voor de gelegenheid liet de Antwerpse burgemeester zich in het kostuum van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598) hijsen.

Filips wie? Filips van Marnix - de rechterhand van Willem van Oranje - is een van De Wevers illustere voorgangers: hij was buitenburgemeester tijdens de belegering van Antwerpen door de Spaanse veldheer Alexander Farnese in 1584-1585.

De inspiratie voor de verkleedpartij met witte molensteenkraag én sober, zwart calvinistenmutsje vond De Wever trouwens op zijn eigen werkplek: de beeltenis van Filips van Marnix hangt boven de deur van zijn bureau in het Antwerpse stadhuis.

Het verhaal van Antwerpen

“Het leek me logisch dat ik dit in historische klederdracht zou doen en Filips van Marnix van Sint-Aldegonde leek me de geknipte figuur”, aldus De Wever. “Niet alleen vanwege zijn historisch belang, maar ook omdat er onlangs wat controverse rond hem was. Zijn portret was één van de schilderijen die uit de trappenhal van de Arenberg verwijderd waren. Ik hoorde toen mensen zeggen: ‘Ach ja, Filips van Huppeldepup, wie kent die nog?’ Dat stemde mij eerlijk gezegd behoorlijk droef.”

Later op de dag nam Bart De … - euh, pardon - Filips van Marnix plaats in een middeleeuws tentje in het park, waar hij het ‘Het verhaal van Antwerpen’ signeerde. Het vuistdikke boek, over de afgelopen duizend jaar in Antwerpen, bracht hij onlangs samen met zijn woordvoerder Johan Vermant uit.

Volledig scherm Het hoogtepunt is een heuse veldslag waaraan honderden ‘re-enactors’ uit alle uithoeken van Europa deelnemen. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Het hoogtepunt is een heuse veldslag waaraan honderden ‘re-enactors’ uit alle uithoeken van Europa deelnemen. © Klaas De Scheirder

Ook (een verklede) burgemeester Bart De Wever (N-VA) - geschiedenisfreak, weet u wel - tekent present.

