Rhythm ‘n’ Blues Kroegentocht in hartje stad: acht cafés serveren heerlijke pot rock en blues

Vlak naast het stadhuis kun je in Den Engel gaan kijken naar Bill & The Burners en in Den Bengel naar The Providers. Iets verderop op de Grote Markt speelt Wilk mét supportband Kid’s Rhythm ‘n’ Blues Kaffee plat. Wilk maakte vorig jaar indruk tijdens Belgium’s Got Talent op VTM. Aan de overzijde, in de Cabron, staat 44 Rave op het podium.