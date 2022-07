Revalidatiecentrum TRAINM is ‘Centre of Excellence’ van Europa: “TRAINM heeft de nodige kennis en technologieën om er een succes van te maken”

3000 robots

TRAINM, opgericht in 2017, heeft zo’n 9 robots van DIH Technologies in haar bezit: “Wij werken vooral met de merken Motec en Hocoma, de beste staprobots die er bestaan”, licht oprichter Edward Schiettecatte toe. “Het is een hele eer dat we nu ook erkend worden als een van de beste neuro-revalidatieklinieken in de wereld. Zeker als je weet dat DIH Technologies al meer dan 3000 robots aan 1000 verschillende klinieken verkocht.”

Maar daar stopt de samenwerking met DIH Technologies niet. CEO en oprichter Jason Chen vloog van California naar Antwerpen om een langdurige samenwerking te ondertekenen: “Ons doel is om technologie een vaste waarde in de zorgsector te maken”, aldus Chen. “Met dit partnerschap willen we met onze kennis en robots de ervaring voor patiënten van TRAINM nog aangenamer maken, alsook de revalidatieprocessen en protocollen met data versnellen. Dankzij de combinatie van onze kennis maken we van TRAINM het revalidatiecentrum van de toekomst in Europa."

Het doel is dan ook zeker om uit te breiden in Europa, verklapt Schiettecatte: “In mei 2023 zullen we ook in Amsterdam in vestiging openen, en daarna nog zes andere in Nederland. Om dat te verwezenlijken zetten we ons samen in voor de marketing, de uitbouw van de centra en bijkomend onderzoek. We zijn ook van plan om een academie op te richten om therapeuten op te leiden om de robotica van DIH te hanteren. Ze worden dus een cruciale partner in onze groei. Het ultieme doel is op die manier genoeg data verzamelen en zo een gepaste behandeling voor onze patiënten te kunnen voorspellen.”