Reuzenrad blijft nog tot mei dit jaar en is gratis voor scholen

Antwerpen/Vosselaar Rechter tegen corrupte drugsspeur­der: “Uw feiten zijn een zware smet op het blazoen van de politie.” ‘De Hulk’ die info aan drugsmili­eu lekte, krijgt vier jaar cel waarvan helft met uitstel

Hoofdinspecteur Dario L., gewezen drugsspeurder van de Antwerpse politie, is veroordeeld tot vier jaar celstraf, waarvan de helft met uitstel. Hij bekende dat hij vertrouwelijke info aan drugscriminelen als Flor Bressers en zijn entourage heeft gelekt. Volgens de aanklager had Dario L. daarmee 290.000 euro verdiend. De rechtbank was milder en berekende zijn criminele verdiensten ‘slechts’ op 75.000 euro. Nochtans hield L., alias ‘De Hulk’, er een luxeleventje op na.

19 januari