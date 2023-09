Reuben D.B. gaf vorig schooljaar nog les aan 7-jarigen in lagere school: “Wij begrijpen dat dit voor ongerustheid kan zorgen”

Van de Colruyt naar Hollywood. Joshua (35) groeide op aan het Kiel en speelt nu naast Gerard Butler: “De supermarkt heeft me opnieuw structuur gebracht”

Hij heeft een verleden als barman, fitnessmodel en rekkenvuller in de Colruyt, maar Joshua Gabriel Liège (35) mag nu ook ‘acteur’ aan dat lijstje toevoegen. De Antwerpenaar met Caraïbische roots - Joshua groeide op in Deurne-noord en op het Kiel - heeft een rol te pakken in Hollywoodfilm ‘Den of Thieves 2: Pantera’, en staat er naast Gerard Butler op de set. “Butler is een sympathieke gast, heel down to earth, hij kwam vaak een babbeltje met me doen.”