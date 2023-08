RESTOTIP. Wowcrab: enkel voor de show

RECENSIE. Hellmut Lotti Goes Metal trapt najaars­tour af: is de grap volledig uit de hand aan het lopen?

“Merci, Radio Willy!” Hellmut - met dubbele ‘l’ voor de gelegenheid - Lotti is niet vergeten hoe heel dit metal-avontuur begonnen is: met een promospotje voor rockradio Willy. Een waanzinnige stunt op Graspop, een verrassingsconcert op metalfestival Alcatraz én een live-album later staat de Tiritomba-zanger woensdagavond aan de aftrap van een nu al zo goed als uitverkochte najaarstour. Een geslaagde mop die volledig uit de hand aan het lopen is? Of begint het nu écht gênant te worden?