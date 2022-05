RESTOTIP. Victor: verfijnd foodsharen aan de Sint-Paulusplaats

Wat? Op de levendige Sint-Paulusplaats is in juni 2021 een nieuwe place to be voor culinaire ontdekkingsreizigers verrezen. De jonge chef Victor Avonds opende er een zaak die haar eigen voornaam draagt, en dat is niet de enige persoonlijke touch die ze aan het restaurant gaf. Victor staat zo goed als alleen in het restaurant te koken in een open keuken, en aan de muur hangt een uitvergrote foto van de kleine Victor die met haar familie aan tafel zit te eten.