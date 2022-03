RESTOTIP. The Finch: Toegankelijk Aziatische smaakbommetjes

Wat? The Finch opende de deuren in juni 2021. Chef Aiko is niet zomaar fan van Japan: ze heeft ook Japanse roots, wat op de kaart te merken is. The Finch serveert eigentijdse, eclectische gerechten met een Aziatische twist, en dat in een zeer aangename, gezellige zaak met donkere groen- en bruintinten. Een Aziatisch katje wuift ons alvast toe naast onze tafel, net als een toog vol schijnbaar heerlijke dessertjes die ons aanstaren. Die zijn voor later: eerst een paar gerechtjes uitkiezen om te delen tijdens onze lunch. The Finch werkt namelijk met sharing gerechten: twee kleine gerechtjes voor een snelle lunch bijvoorbeeld, of een groot gerecht erbij als je een groter hongertje hebt. Ook dineren kan hier perfect, als je fan bent van het foodsharingprincipe.