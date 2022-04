RESTOTIP: Osaka: dé Japanse bar waar je geweest moet zijn

Wat? Op een hoek van de Britselei verrees in juni 2021 een van de hipste plekken van het moment: Osaka. De Japanse ‘dive bar’ is een concept van de eigenaars van het bekende restaurant Camino. Een ‘dive bar’, zeg je? Die term stond vroeger bekend als een ‘beruchte’ bar voor drank en entertainment, Osaka beschrijft het meer als een plaats voor casual drankjes en dito vibes, waar je ook welkom bent om wat kleinere gerechtjes te delen. Reserveren is niet mogelijk bij Osaka: je springt er spontaan binnen en het team doet zijn best om je van een plaatsje te voorzien. Het interieur van Osaka is minimalistisch met beton, metaal, neonlichten, gele stoelen én de coolste wijnkast van Antwerpen.