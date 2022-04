RESTOTIP. Essen: verfijnde gerechten in een modern interieur

Antwerpen Groen Antwerpen hekelt “brutale afbouw” van stedelijke dienstver­le­ning

Vanaf 1 december wil de stad Antwerpen de dienstverlening op een andere wijze organiseren. Burgers kunnen dan, in de plaats van in de districtshuizen, terecht in vier ‘regio-loketten’ (Deurne, Merksem, Antwerpen, Wilrijk), zes stadsloketten met beperkte openingsuren (BeZaLi, Ekeren, Borgerhout, Hoboken, Antwerpen-Linkeroever, Berchem) en een aantal onbemande contactpunten. Oppositiepartij Groen betreurt deze gang van zaken en spreekt van een “brutale afbouw”.

20 april