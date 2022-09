RESTOTIP. Camionette: fine dining, maar dan veganistisch

Antwerpen Stemmen voor projecten van Burgerbe­gro­ting kan vanaf nu

Voor het negende jaar op rij organiseert district Antwerpen de Burgerbegroting. De inwoners van het district beslissen hierbij zelf over 1,4 miljoen euro, dat is 10% van de totale begroting van het district. De verdeling van het budget gebeurt in drie grote stappen. Nu start de derde stap: bewoners kiezen welke van de 87 ingediende projecten vanaf 1 januari gerealiseerd worden.

5 september