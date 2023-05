RESTOTIP. Caffènation Blue: koffie in een voormalig politiekantoor

Nieuw knooppunt tussen Kennedytun­nel en E17-E34 knipt Charles de Costerlaan: “We duwen sluip- en doorgaand verkeer weg uit Linkeroe­ver”

Het wordt de komende tien dagen goed uit de doppen kijken voor al wie op Linkeroever moet zijn. Het nieuwe knooppunt Antwerpen-West voor de E17 en de E34 is gedeeltelijk afgewerkt, maar de omschakeling heeft flink wat impact op het verkeer. Blikvanger: de Charles de Costerlaan wordt een fiets- en wandelboulevard in plaats van een stuk stedelijke snelweg. Ook oprit 6 Linkeroever sluit. We vatten het hier voor u samen.