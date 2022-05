RESTOTIP. Bistro Chicane: een slaatje dat niet tegenslaat

Wat? Als we ‘chicane’ opzoeken op Wikipedia, vinden we het volgende: “Een chicane is een kunstmatige bocht in een weg of parcours met als doel het verkeer te vertragen.” Het is een berekende gok, maar volgens ons is dat het doel van Bistro Chicane: even vertragen, onthaasten, en dat bij een no-nonsense maaltijd in een übergezellig hoekpand. Bistro Chicane bevindt zich in het hart van Oud Berchem, op het Frederik de Merodeplein. De eigenaars kozen ervoor om enkel op weekdagen te openen, dus op deze dinsdagavond zit het er goed vol. De gerechten komen uit de klassieke Belgisch-Franse keuken maar dan met een twist, en worden regelmatig aangepast aan het marktaanbod.