Restauratie iconisch Brouwershuis kan eindelijk starten: “Op dit nieuws heb ik twintig jaar gewacht”

Het Brouwershuis dateert uit de jaren 1550. Het heette toen nog ‘Waterhuys’ en bevoorraadde zestien brouwerijen met water uit de Herentalsevaart. Architect was de legendarische stadsbouwmeester Gilbert van Schoonbeke (1519-1556). De Vrienden van het Brouwershuis organiseerden in 2019 een indrukwekkend herdenkingsjaar voor zijn 500ste geboortejaar.

Vergeten

Tot 1930 bleef het Brouwershuis in bedrijf. Nadien werd het een museum, maar dertig jaar geleden sloot dat de deuren. Het monument raakte vergeten. Wilfried Patroons, drijvende kracht achter de Vrienden van het Brouwershuis, begon in 2002 aan zijn queeste om het historisch uiterst waardevolle interieur in zijn oude glorie te herstellen. Zijn vereniging voorkwam dat het monument verder verloederde.

Blikvangers

Blikvangers van het Brouwershuis zijn de rosmolen (destijds getrokken door paarden), de schepraderen en de pompen in de kelder en het erg zeldzame goudleder in de raadszaal van de brouwersgilde. Die werken zijn nu gegund aan het Vorselaarse bedrijf Remmen. De bouwkundige restauratie zal worden uitgevoerd door het Wilrijkse bedrijf Verstraete & Vanhecke. Het is de bedoeling dat de rosmolen en de pompen opnieuw kunnen functioneren en dat er weer water in het waterhuis stroomt.

“Een prachtige verrassing”, zegt een opgetogen Wilfried Patroons. “Hier heb ik twintig jaar op gewacht. De dag dat de aannemer eraan begint, wil ik er absoluut bij zijn.”

Invulling bekijken

Volgens Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart de Wever (N-VA), kunnen de werkzaamheden in het najaar starten. “Het grootste deel van de restauratie gebeurt in 2023, de oplevering moet lukken in 2024. Hoe we het iconische gebouw precies gaan invullen, zal in de komende anderhalf jaar worden bekeken.”

De herrijzenis van het Brouwershuis ligt een historicus als De Wever, ook een groot bewonderaar van Gilbert van Schoonbeke, nauw aan het hart. “We willen het de rechtmatige plek geven tussen de historische hotspots in de stad”, zo zei hij in oktober 2020 toen de Vlaamse overheid besliste om 985.000 euro uit te trekken. “Het gebouw stond op het lijstje van grote ergernissen.”

Voorbouw

Overigens zijn de Vrienden van het Brouwershuis nog op zoek naar een goede bestemming voor de voorbouw in de Adriaan Brouwerstraat. “Bedoeling is om dat casco op te leveren, zodat we er verschillende richtingen mee uit kunnen”, zegt Wilfried Patroons. “We zouden de historiek van de watervoorziening in Antwerpen kunnen belichten. Ook een vergaderzaal is een mogelijkheid. Hoe dan ook ben ik blij met de beslissing van de stad.”

Volledig scherm Het Brouwershuis in Antwerpen. © Klaas De Scheirder

