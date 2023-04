Restaurant Wok & Chicken definitief dicht na aanslag in drugsmilieu

Brein achter Camilles ‘Vuurwerk’ en ‘Dos Cervezas’ komt met oorwurm ‘Alles Moet Kapot’

De oudste deejay van de bekende Antwerpse karaokébar Bonaparte - Dimitri Vantomme - en de jongste - dj Alles Kapot - hebben de handen in elkaar geslagen met muziekproducers Lester Williams en David Vervoort. Het duo is verantwoordelijk voor onder andere hits voor Regi en Camille maar ook Tom Waes’ ‘Dos Cervezas’ en zelfs de bekende Duitse schlagerzangeres Helene Fischer. “Onze hit gaat over de wil om los te breken, alles moet kapot!”