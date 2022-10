REPORTAGE. Op kroegentocht in ... café Pelikaan: “Sterke drank werd verstopt onder de trap”

Antwerpen College sluit rangen over tunnel op Schelde­kaai­en, oppositie haalt uit: “Til dit plan over de verkiezin­gen, op het vlak van stadsont­wik­ke­ling is het een draak”

Een motie van Groen over de omstreden tunnel onder de Scheldekaaien is maandag weggestemd door het college. Vooruit stelde zich loyaal op tegenover coalitiepartners N-VA en Open Vld. Maar niet van harte, want de socialistische fractie had in haar tussenkomst eerst uitgelegd waarom ze zo’n tunnel een slecht plan blijft vinden.

