REPORTAGE. Met 18 kramen op de Sinksenfoor: voor kermisfamilie Delforge begon het allemaal met spektakel

“Zal ik even een stamboom tekenen? Het kan dat ik iemand vergeet, we zijn met behoorlijk veel.” Victoria Delforge (26) vindt op haar papiertje al snel geen plaats meer voor alle namen die ze wil neerkribbelen, terwijl het personeel achter haar smoutebollen serveert aan de eerste foorbezoekers. Met een stuk of 18 kramen staan haar tantes, nonkels, neven en nichten hier op de Sinksenfoor in Antwerpen, die dit weekend van start ging. Een stuk of acht zijn smoutebollenkramen, maar ook kinderattracties en lunaparken dragen de naam Delforge, al dan niet vergezeld van een ándere bekende achternaam in de kermiswereld, zoals Dotremont of Hotye.