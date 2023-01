REPORTAGE. In het supporterscafé van familie Van den Bergh, waar ondanks verlies van ‘Dancing Dimi' geschiedenis werd geschreven: “Hij heeft alles van mij geleerd”

Antwerpen Politie geeft tips voor een veilige oudjaars­nacht in Antwerpen: “Laad je gsm voldoende op en vermijd de waterkant van de Schelde”

De Antwerpse politie geeft daags voor oudjaar enkele tips om op een veilige manier het nieuwe jaar in te luiden. Naast een herhaling dat het ten strengste verboden is om zelf vuurwerk af te steken, raadt men ook aan om niet onder invloed achter het stuur te kruipen en goed op elkaars veiligheid te letten. “Zorg dat je gsm altijd voldoende is opgeladen zodat je, als dat nodig is, mekaar kan bellen als het niet loopt zoals je hoopte.”

30 december