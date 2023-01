REPORTAGE. In het supporterscafé van familie Van den Bergh, waar ondanks het verlies van ‘Dancing Dimi' vanavond geschiedenis werd geschreven: “Hij heeft alles van mij geleerd”

Antwerpen Auto knalt tegen geparkeer­de vrachtwa­gen op het Kiel: enorme schade en drie gewonden

Op de Emiel Vloorstraat op het Kiel is in de nacht van woensdag op donderdag een ongeval gebeurd. Een auto met drie inzittenden reed hard tegen een geparkeerde auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk, maar mogelijk was de bestuurder onder invloed. Een van de passagiers raakte zwaargewond.

