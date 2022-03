REPORTAGE. Een nieuw begin voor zeven Oekraïense kinderen in basisschool Alberreke in Antwerpen: “Ze houden zich sterk, maar hun ogen verklappen dat ze 's ochtends gehuild hebben”

Een groter contrast voor de zeven Oekraïense kinderen die zich maandag in hun nieuwe klasje inschreven houd je niet voor mogelijk. De ene week zijn ze dagenlang onderweg in volgepropte bussen om de oorlog in hun thuisland te ontvluchten. De andere komen ze toe in een zonovergoten, bijna idyllische speelplaats in de Harmoniewijk in Antwerpen. Een halve schooldag vandaag. De peuters mogen nog even buiten spelen, maar in het derde leerjaar rekent Juf Ilse het laatste uur op concentratie voor de bel gaat.