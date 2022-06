REPORTAGE. Deze 42 Oekraïners bouwen hun leven weer op in Antwerpse Kapucijnenklooster: “Elke dag wordt de kans op terugkeren kleiner”

Antwerpen Apache ook in beroep vrijuit voor verborgen camera aan ‘t Fornuis

Het doek valt over ‘Fornuisgate’. Projectontwikkelaar Erik Van der Paal moet twee journalisten van de nieuwssite Apache elk 5.000 euro schadevergoeding betalen wegens “tergend en roekeloos hoger beroep”. Van der Paal pikte het niet dat ze waren vrijgesproken in de zaak over het filmpje aan restaurant ‘t Fornuis en was naar het hof van beroep gestapt. Maar dat oordeelde dat het de zoveelste procedure van Van der Paal was om Apache ervan te weerhouden nog verder over hem te berichten.

