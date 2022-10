REPORTAGE. Cinemazaal, technogoden en een miljoen euro: dit was Zillion in de Waagnatie. Frank Verstraeten: “Dinsdag verdwijn ik opnieuw in de anonimiteit”

Antwerpen“Dinsdag verdwijn ik opnieuw in de anonimiteit. Ik wil niet meer meemaken wat ik twintig jaar geleden heb moeten doorstaan.” Of Frank Verstraeten die woorden hard maakt zien we dinsdag na zijn exclusieve set, maar niet voordat de iconische Zillion voor de laatste keer in de Waagnatie herrijst. Voor 25 euro herbeleefden zillionaires, de vaste kern en ook de jonge garde de hoogdagen van weleer. Dit was Zillion, the Club: “Elke zaterdag zonder rijbewijs de grens over naar de Zillion, een ongeziene tijd.”