REPORTAGE. Aan boord bij de Belgische Marine tijdens Vlootdagen in Antwerpen: “Van kok tot commandant: leven op een schip is zoals in een klein dorp”

Antwerpen Agfa zoekt koper voor zijn grootste afdeling: verkoop heeft impact op 187 werknemers

De Antwerpse beeldvormingsgroep Agfa maakt werk van de verkoop van haar drukplatendivisie. Die vertegenwoordigt bijna de helft van de groepsomzet. Dat meldt De Tijd vrijdag. Hoeveel een verkoop kan opbrengen, is voorlopig koffiedik kijken. Volgens de ABVV-afdeling van de fabriek, die in Mortsel is gevestigd, zullen de plannen voor de verkoop een impact hebben op 187 mensen in België.

20 mei