Renovatie lift Linkeroever nadert eindmeet

Hoboken Hardleerse dealers opgepakt in Draaiboom­wijk

Twee mannen zijn verleden zaterdag door de politie opgepakt in de Draaiboomwijk in Hoboken omdat ze zich schuldig maakten aan handel in drugs. In het struikgewas naast het duo vonden agenten onder meer een zak met 55 gram cannabis. Later bleek dat de heren niet aan hun proefstuk toe waren.

27 juni