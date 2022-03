Rekenhof noemt Antwerps Toekomstverbond onbetaalbaar: “Haventracé blijft een droom”

Het Rekenhof boog zich over de cijfers in de jaarlijkse voortgangsrapportage en kwam tot een snoeiharde conclusie. De projecten uit het Toekomstverbond tussen overheid en actiegroepen, dat vijf jaar geleden werd gesloten, zijn, gezien de huidige toestand van de begroting, onbetaalbaar. Het gaat om de uitvoering van het Haventracé, dat het doorgaand verkeer moet weghouden van de Ring, de overkapping en de modal shift. De partners in dat Toekomstverbond hielden deze week nog een persconferentie om hun engagement nogmaals te bevestigen.

Tijsmanstunnel

De Oosterweelverbinding zelf wordt voornamelijk gefinancierd met leningen die later worden terugbetaald met een tolheffing. De drie projecten van het Toekomstverbond moeten echter worden gefinancierd met middelen uit de begroting. Boven het Haventracé, waarvoor onder meer een grondige update van de Tijsmanstunnel nodig is, ziet het Rekenhof de donkerste wolken hangen. “Vijf jaar na het afsluiten van het Toekomstverbond zitten alle deelprojecten nog steeds in de studiefase”, zei Debucquoy. “Er is ook nog geen financiering voorzien in de begroting en er is geen enkele visie waar de middelen in de toekomst zullen worden gevonden. De belofte om dit tracé samen met de hoofdwerken te realiseren, is moeilijk haalbaar. Op die manier blijft het Haventracé een droom.”

Groen: “Sciencefiction”

Groen reageert scherp na de tussenkomst van het Rekenhof. “Men spiegelt de mensen tal van ambitieuze projecten voor waar eigenlijk geen geld voor is. Wanneer gaat men afstappen van aankondigingspolitiek waar men nadien moet op terugkomen?”, vraagt Vlaams parlementslid Imade Annouri, die ook in de Antwerpse gemeenteraad zetelt, zich af.

Hij noemt het openbaar vervoer het grootste vraagteken. “Investeringen blijven uit. Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) stelt acht sneltramprojecten voor die nog niet eens in de planningsfase zitten. Het lijkt of men niet beseft voor welke uitdaging men staat. De Vlaamse regering laat per definitie de modal shift-ambitie uit het Toekomstverbond (tegen 2030 nog maximaal 50 procent van alle verplaatsingen in de Antwerpse vervoerregio met de auto, red.) en haar regeerakkoord los. Ik juich ambitieuze plannen toe. Maar als je geen flauw benul hebt hoe je ze moet financieren, is het helaas niet meer dan politieke sciencefiction.”