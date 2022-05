Reinhilde Decleir en Borgerhoutse Reuzenstoet winnen Vlaamse cultuurprijzen Ultimas: “Beiden zorgen voor ongeziene sociale verbinding in de stad”

ANTWERPENDe Ultimas of Vlaamse cultuurprijzen werden dinsdagavond uitgereikt in deSingel aan dertien laureaten, als erkenning voor hun verdienste in de socio-culturele sector. Voor Antwerpen won de Borgerhoutse Reuzenstoet in de categorie erfgoed en - hoe kan het ook anders - Reinhilde Decleir ontving de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste. “Haar loopbaan liep samen met elk artistiek hoogtepunt van het Vlaams theater van de voorbije vier decennia.”

Reinhilde Decleir overleed een maand geleden en kreeg sindsdien de ene lofzang na de andere toegezongen. Maandagavond nog werd in concertzaal De Roma in vol ornaat afscheid genomen van de bekende actrice en theatermaker. Tijdens de liveshow - gepresenteerd door Sofie Lemaire en Thomas Vanderveken - kreeg ze een passend eerbetoon met beelden van regisseur Jan Eelen, begeleid door live muziek en het twintigkoppig koor van Tutti Fratelli, het Antwerps sociaal theater waarvan Decleir aan de wieg stond.

Zoonlief Fonne Wuyts nam de prijs in ontvangst. “Alweer een mooi eerbetoon na de grote herdenking gisteren nog in De Roma, het was heel emotioneel, heel mooi ook, niet in het minst door onze vrienden van Tutti Fratelli”, benadrukt Fonne. Reinhilde was nog in leven toen ze op de hoogte werd gebracht van deze Ultima. “Ze was er heel blij mee", gaat haar zoon verder. “Om na al die jaren in het vak erkenning te krijgen. Niet dat ze daar mee bezig was, kunst was altijd haar doel, maar het voor iedereen leuk om geëerd te worden voor je passie.”

“Alle artistieke hoogtepunten”

“Hoe vat je een carrière van een icoon als Decleir samen?”, klinkt het bij de jury. “Haar loopbaan liep ongeveer samen met alle artistieke hoogtepunten van het Vlaams theater van de voorbije vier decennia. Ook op het grote scherm en kleine scherm kon ze het ene na het andere hoogtepunt aan elkaar rijgen. Zo’n staat van dienst alleen al verdient een prijs voor Algemene Culturele Verdienste.”

Volledig scherm Fonne Wuyts nam de Ultima van zijn moeder Reinhilde Decleir in ontvangst. © Michiel Devijver

Maar het is vooral voor haar werk bij sociaal theater Tutti Fratelli, dat Decleir geëerd wordt. “De spelers komen uit alle lagen van de bevolking, met aandacht voor de meest kwetsbaren onder hen. Mensen in armoede, personen met een beperking of mentale problemen, jong en oud, met verschillende achtergronden. Iedereen vindt elkaar bij Tutti Fratelli. Met haar enorm gedreven en empathische aanpak betrok ze al deze ‘fratelli’ in een gemeenschappelijke visie op theater: iedereen speelt, danst, zingt, musiceert, eet en leeft samen als in een groot broeder- en zusterschap, waar ze zelf als moederkloek over waakte. Decleir had een eigenzinnige, warmhartige schoonheid als actrice, maar ook als mens.”

Vier Reuskens

Dat Decleir een Ultima toegereikt zou krijgen, stond al lang in de sterren geschreven, maar met de Borgerhoutse Reuzenstoet telt de Koekenstad twéé laureaten. De stoet ging al voor het eerst uit in 1712 met de vier Reuskens Reus, Reuzin, Kinnebaba en Dolfijn als hoofdrolspelers. De zogenoemde ‘Kinderen van reus Lange Wapper’ - zo beschreven door Hendrik Conscience - worden steevast vergezeld door praalwagens en muzikanten en in 2012 - de driehonderdste verjaardag van het volksfeest - werden tal van nieuwe reuzen gebouwd. Eind september viert de Reuzenstoet haar 310e verjaardag. Maar nu al krijgt het de Ultima voor Roerend en Immaterieel Erfgoed toegereikt.

Volledig scherm De Reuskens van Borgerhout winnen de Ultima voor Roerend en Immaterieel Ergoed. © Victoriano Moreno

Vorig jaar kwamen de Reuskens in het internationale nieuws, bij de ontvangt van reuzin Amal in Antwerpen. Amal trok achtduizend kilometer door Europa en vroeg in elke stad waar ze stopte, aandacht voor het lot van jonge vluchtelingen, vaak gescheiden van ouders en familie. Amal en de Borgerhoutse Reuskens brachten in oktober Antwerpenaren van alle leeftijden en afkomsten samen.

“Kan en moet doen”

“De Reuzenstoet is een toonbeeld van uitwisseling en verbinding tussen culturen en gemeenschappen en levert het bewijs dat immaterieel erfgoed een belangrijke hefboom kan zijn voor de betrokkenheid tussen verschillende generaties en mensen met diverse achtergronden”, alsnog de jury van de Ultimas. “De kruisbestuiving en samenwerking tussen De Reuskens en tal van andere socio-culturele organisaties is inspirerend. De Borgerhoute Reuzenstoet is een toonbeeld van wat erfgoed kan doen en móet doen.”

Volledig scherm Het koor van Tutti Fratelli brengt een ode aan Reinhilde Decleir. © Tessa Kraan

Zoals de traditie het wil, mogen De Reuskens hun district niet verlaten, dus zelfs als de Ultimas worden uitgereikt in een ander district van dezelfde stad, kunnen ze daar live niet bij zijn. Bekend Borgerhoutenaar Pieter Embrechts ging dan zelf maar richting zijn geliefd district om de Ultima te overhandigen aan De Reuskens. “Fantastisch, we staan hier met z'n allen te huppelen", zegt Zora Othman voor De Reuskens. “We gaan nog harder werken om onze reuzen populairder te maken, ook in de rest van Vlaanderen. Onze verenigingen houden een eeuwenoude traditie in leven, maar óók eigentijds, met onder andere onze eigen podcast en gloednieuwe website. Want het is niet omdat De Reuskens al 310 jaar oud zijn, dat ze niet modern kunnen zijn”, knipoogt ze.

De volgende Reuzenstoet vindt plaats op 24 september. Andere winnaars van de Ultimas zijn de Belgische Improvisatieliga, Horst Festival, Kobe Matthys, Hnita Jazz Club, Kaat Beels en Nathalie Basteyns, Annelies Verbeke, Lieselot De Wilde, Gorges Ocloo, Lucinda Ra en Grootouders voor het Klimaat. De publieksprijs gaat naar documentairereeks Tegenwind.

Volledig scherm Portret van Reinhilde Decleir bij sociaal theater Tutti Fratelli. © Thomas Sweertvaegher