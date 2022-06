Reggae-hiphop-formatie Wahwahsda maakt comeback: “Na een sabbatperiode van vijf jaar begon het gewoon te hard te kriebelen”

Antwerpen/Hoboken Autisti­sche jongeman mag na drie weken isolatie gevangenis verlaten: “Eindelijk werd onze stem gehoord”

De 25-jarige Sohaib Ahalit mag na drie weken eenzame opsluiting de gevangenis van de Begijnenstraat in Antwerpen verlaten. Hij zal met een elektronische enkelband worden opgenomen in een zorginstelling. Sohaib heeft een mentale beperking en heeft gedragsproblemen. De oplossing komt er nadat zijn familie had geprotesteerd tegen de ‘middeleeuwse toestanden’ waarin Sohaib was opgesloten.

24 juni