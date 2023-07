REEKS. Onze man fileert Antwerps cultuurleven en blikt vooruit: “Toch een béétje minder werken voor hun centjes?”

Lees alles over cultuur in Antwerpen in dit dossier . Zelf cultureel nieuws in de aanbieding of zelf iets op de agenda plaatsen? Dat kan via sander.bral@dpgmedia.be.

Toch nog duit in het zakje

Hét cultureel nieuws van de afgelopen maand in Antwerpen is het zogenoemde ‘fonds voor nieuwe makers’. Of hoe een lichtjes in het hoekje gedreven cultuurschepen tóch nog middelen heeft gevonden om jonge en nieuwe kunstenaars hun professionele carrières te lanceren. Maar ze zullen wel nog moeten ‘werken voor hun centjes’, want het gaat nog steeds om een besparing van zo’n tachtig procent op drie jaar tijd. Desondanks reageert de cultuursector voorzichtig positief - in tegenstelling tot de oppositie - en lijkt de relatie tussen opgejaagde schepen en een sector die zich in de kou achter gelaten voelde, zich terug te herstellen.