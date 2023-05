REEKS. 100 jaar Rivierenhof. Engelse tuinen in Deurne: paters en bankiersgeslacht geven domein ongeziene facelift

Antwerp viert op 11 mei bekerzege op Grote Markt

Antwerp is de Belgische bekerkampioen en dat zullen de club noch de supporters ongemerkt laten voorbij gaan. “Laten we op donderdag 11 mei ‘t Stad samen rood en wit kleuren”, is de boodschap dan ook. Om 18.30 wordt RAFC daarom gehuldigd op het stadhuis.