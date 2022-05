Recyclageparken gesloten en afvalophaling uitgesteld wegens nationale stakingsdag 31 mei

Antwerpen Nazivlag­gen doen reizigers vreemd opkijken: “Even geschrok­ken toen ik door het station liep”

Wie vandaag in het Antwerpse Centraal Station moet zijn, wordt even teruggekatapulteerd naar de Tweede Wereldoorlog. In het station hangen sinds vanmorgen rode nazivlaggen voor opnames van de film ‘Wil’. En dat is niet voor iedereen even duidelijk.

25 mei