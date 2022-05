RECONSTRUCTIE. Vermoorde privébankier sprak aan tankstation af met schoonheidsspecialiste

De feiten gaan terug tot vrijdag 3 september 2021. De 58-jarige D.V. werd toen vermoord teruggevonden in een failliet schoonheidssalon op de Stenenbrug in Borgerhout. De vroegere uitbaatster Kathleen H. had de man, met wie zij beweerde geen relatie te hebben, daar dood aangetroffen.

Hoe D.V. om het leven is gekomen, is tot nu toe onduidelijk. Volgens de eerste onderzoeken waren er aanwijzingen van wurging, maar verdachte Kathleen H. zei zich weinig te herinneren van wat er in haar schoonheidssalon was gebeurd. Er werden wel verdovende middelen en veel drank gevonden. De vrouw meende dat zij die vrijdagnamiddag had afgesproken vlak bij haar woning op de Fruithoflaan in Berchem. Daar haalde D.V., die privébankier was bij Belfius, haar op in zijn BMW Cabrio.