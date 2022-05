RECONSTRUCTIE. Familie vermoorde bankier blijft achter met vragen; schoonheidsspecialiste herinnert zich amper iets

De feiten gaan terug tot vrijdag 3 september 2021. De 58-jarige D.V. werd toen vermoord teruggevonden in een failliet schoonheidssalon op de Stenenbrug in Borgerhout. De vroegere uitbaatster Kathleen H. had de man, met wie zij beweerde geen relatie te hebben, daar dood aangetroffen.

Hoe D.V. om het leven is gekomen, is tot nu toe onduidelijk. Volgens de eerste onderzoeken waren er aanwijzingen van wurging, maar verdachte Kathleen H. zei zich weinig te herinneren van wat er in haar schoonheidssalon was gebeurd. Er werden wel verdovende middelen en veel drank gevonden. De vrouw meende dat zij die vrijdagnamiddag had afgesproken vlak bij haar woning op de Fruithoflaan in Berchem. Daar haalde D.V., die privébankier was bij Belfius, haar op in zijn BMW Cabrio.

Volledig scherm De familie en advocaten konden de reconstructie volgen in de zendwagens van de federale politie. © Jasper Van der Schoot

Woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “De onderzoeksrechter oordeelde het nuttig om de ontmoeting ter hoogte van het tankstation in zijn reconstructie op te nemen. Vandaar dat deze voormiddag de Rodeverldlaan in Berchem een tijd was afgesloten.” Woensdagnamiddag verhuisde de politiecolonne naar de Stenenbrug voor het tweede deel van de reconstructie.

Kathleen H. moest in een urenlange sessie tonen wat er in het schoonheidssalon was gebeurd. Pas rond 17u30 kondigde de onderzoeksrechter het einde aan van de reconstructie. Zonder doorbraak. Kathleen H. ontkent dat zij bankier D.V. heeft omgebracht. Haar advocaat Jesse Van den Broeck wilde achteraf niet reageren.

Advocaat Nina Van Eeckhaut die de partner van D.V. bijstaat: “Ondanks de niet-aflatende inspanningen van de politie blijven wij na afloop met veel vragen zitten over wat er die vrijdag 3 september is gebeurd. Dat doet de familie veel verdriet.”

Ook de twee volwassen dochters van slachtoffer D.V. uit zijn eerste relatie waren aanwezig op de reconstructie.

Tijdens het onderzoek heeft Kathleen H. zich vooral beroepen op haar zwijgrecht. Zij beweerde slachtoffer D.V. nooit eerder ontmoet te hebben en dus geen relatie met hem te hebben.

