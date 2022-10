Rechterrijstrook versperd op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Oost

Antwerpen Katoen Natie pompt 1 miljard dollar in Amerikaan­se branche: “Niemand is zo gek om te doen wat wij doen”

Katoen Natie wil komende tien jaar 1 miljard dollar - omgerekend 1.023.835.000 euro- in haar Noord-Amerikaanse vestigingen pompen. Dat maakte topman Fernand Huts bekend op een persconferentie in de Amerikaanse stad Denver, waar hij ook ‘zijn’ expo ‘Saints, Sinners, Lovers & Fools’ in het Denver Art Museum opende. De investering draait vooral rond het uitbreiden van de bestaande gigaplatformen van de (petro)chemische industrie.

14 oktober